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المحرر "عدنان" ينجو من محاولة اغتيال في نابلس

26 فبراير 2022 . الساعة 21:56 بتوقيت القدس
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القيادي خضر عدنان

تعرض القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر خضر عدنان لمحاولة اغتيال في مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين أطلقوا النار على المحرر عدنان في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة أثناء زيارة وفد من حركة الجهاد الإسلامي لعوائل الشهداء محمد الدخيل وأشرف المبسلط وأدهم الشيشاني.

وأصيب نصر مبروكة - شقيق الشــهــيد أدهم الشيشاني- بشظايا رصاص خلال إطلاق مسلحين النار باتجاه القيادي عدنان، كما أصيب نصر المبسلط شقيق الشهيد أشرف المبسلط، وفق المصادر.

بدوره، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن "ما جرى مساء اليوم من اطلاق النار على القائد خضر عدنان جريمة واضحة تقف خلفها المخابرات الصهيونية".

وأضاف في تصريحات صحفية: "إننا في حركة الجهاد نعتبر الاعتداء على الشيخ خضر هو اعتداء على حركة الجهاد الإسلامي  وعلى كل مجاهد فيها.وسنتصرف بناء على ذلك".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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