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الاحتلال يجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها في القدس

26 فبراير 2022 . الساعة 21:30 بتوقيت القدس
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أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عائلة فلسطينية على هدم منزلها في بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة، بدعوى البناء من دون ترخيص.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، أنّ "ما يسمى ببلدية القدس التابعة للاحتلال الإسرائيلي أجبرت عائلة أبو سنينة على هدم منزلها في بلدة جبل المكبّر جنوبي القدس بدعوى عدم وجود ترخيص بناء".

وبحسب المركز (حقوقي غير حكومي) "يؤوي المنزل 6 أفراد بينهم أطفال".

وهذه المرة الثانية التي تضطرّ فيها العائلة نفسها إلى هدم منزل تبنيه خلال أقل من 7 سنوات، إذ هدمت منزلها قسرًا في بلدة منطقة رأس العامود بالقدس عام 2015.

ويتهدّد خطر الهدم مئات المنازل في جبل المكبّر خلال الأشهر المُقبلة.

ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، بحسب مراكز حقوقية، صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلّف عشرات آلاف الدولارات لكلّ شقةٍ سكنيةٍ أو محلٍّ تجاري.

ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، إنّ عددَ المنازلِ المهدومة منذ احتلال (إسرائيل) للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #هدم منزل #الاحتلال الإسرائيلي

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