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العاروري يلتقي نصر الله في لبنان

26 فبراير 2022 . الساعة 18:57 بتوقيت القدس
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جانب من اللقاء

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأمين العام لحزب الله اللبناني، وبحثا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال أمين عام حزب الله حسن نصر الله وفدًا من قيادة الحركة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، في لبنان.

وتداول الطرفان في اللقاء آخر الاحداث والتطورات على الساحة الفلسطينية وخصوصًا ما يجري في مدينة القدس وحي الشيخ الجراح وأحيائها الأخرى.

كما تداولا أفق الصراع القائم بين محور المقاومة والكيان العنصري المؤقت، وبحثًا في آخر الأوضاع السياسية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #حزب الله #لبنان #حسن نصر الله #صالح العاروري

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