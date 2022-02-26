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"النقل والمواصلات" بغزة: تمديد حملة تخفيض الترخيص إلى الخميس

26 فبراير 2022 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن تمديد حملة تخفيض الترخيص إلى يوم الخميس المقبل 3/3/2022.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، خليل الزيان، لـ"وكالة الرأي الحكومية": "قررنا كوزارة نقل ومواصلات وبالتشاور مع متابعة العمل الحكومي تمديد حملة تخفيض الترخيص ليوم الخميس المقبل وذلك تعويضًا عن أيام الإجازات التي تخللت أيام الحملة".

وتابع "إن تمديد الحملة جاء استجابة لمطالب المواطنين والأخوة في الغرفة التجارية وكذلك الأخوة في نقابة السائقين، وجموع المواطنين لوجود ضغط كبير على دوائر الترخيص".

وكان من المتوقع أن تنتهي حملة تخفيض الترخيص يوم الإثنين المقبل 28/2/2022.

 

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #وزارة النقل والمواصلات

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