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مقاومون يستهدفون حاجز "دوتان" العسكري بعبوة متفجرة

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مقاومون يستهدفون حاجز "دوتان" العسكري بعبوة متفجرة

26 فبراير 2022 . الساعة 17:01 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استهدف مقاومون، مساء اليوم السبت، حاجز دوتان العسكري جنوب غرب جنين بعبوة متفجرة، أعقبه عملية تمشيط لقوات الاحتلال في محيط الحاجز.

وقالت مصادر محلية، إن المقاومين استهدفوا حاجز دوتان الذي يفصل الطريق بين يعبد جنوب غرب جنين وبلدات شمال طولكرم بعبوة متفجرة، فيما انسحب المقاومون من المنطقة.
 
وتقيم قوات الاحتلال حاجز دوتان على مدخل مستوطنة "دوتان" على بعد عدة مئات من الأمتار عن مدخل بلدة يعبد، وعلى الطريق المؤدي من يعبد لقرى طولكرم وحاجز برطعة، ما يتسبب بمعاناة وتوتر مستمر بالمنطقة.

وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال، في عدة محاور بالضفة الغربية.

وخلال أيام الأسبوع استشهد طفل في بيت لحم، ورصدت 87 نقطة مواجهة، بينها 7 عمليات إطلاق نار و27 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق بالضفة، فيما أصيب 8 جنود ومستوطنين.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#عبوة متفجرة #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية

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