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وفد قيادي من حماس يلتقي عوائل شهداء مجزرة البرج الشمالي

26 فبراير 2022 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
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التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية - حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، عوائل شهداء مجزرة البرج الشمالي، وضم الوفد المستشار الإعلامي لرئيس الحركة الأستاذ طاهر النونو، وعضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية الأستاذ أسامة حمدان، وممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، ونائب المسؤول السياسي للحركة جهاد طه، والمسؤول الإعلامي للحركة في لبنان وليد كيلاني، ونائب المسؤول السياسي في منطقة صيدا  فضل طه.

واعتبر وفد الحركة أن شهداء المجزرة هم شهداء الشعب الفلسطيني، وأن حماس تعتز وتفتخر بشهدائها وبالطريق الذي اختاروه،  مؤكداً أن دماء الشهداء لن تضيع هدرًا، وستبقى هذه الدماء منارة لطريقنا المقاوم حتى العودة والتحرير، وستكون هذه الدماء عنوانًا لوحدة شعبنا الفلسطيني واستقرار مخيماته".

وشدد وفد الحركة على مواصلة العمل والتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والقضائية حتى ينال المجرمون عقابهم، وأن يأخد القانون مجراه، مؤكداً احترام حماس والشعب الفلسطيني لسيادة لبنان واستقراره.

وأكد الوفد أن الحركة ستبقى متمسكة بالعمل الدؤوب مع كافة أطياف شعبنا الفلسطيني والدولة اللبنانية للحفاظ على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان، معتبرًا أن حماية المخيمات الفلسطينية من الفتن والمؤامرات مسؤولية وطنية جامعة تحرص عليها الحركة مع قوى المقاومة الوطنية والإسلامية.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#حماس #لبنان #خليل الحية #مجزرة البرج الشمالي

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