الاحتلال الإسرائيلي ينقل طاقم سفارته من غرب أوكرانيا لبولندا

أعلنت خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، السبت، إصدارها تعليمات لموظفي "السفارة الإسرائيلية" في مدينة لفوف بغرب أوكرانيا، بالانتقال إلى الجانب البولندي من الحدود، فيما طالبت "الإسرائيليين" بتمييز أنفسهم "من أجل تسهيل تقديم المساعدة لهم".

ولفتت وزارة خارجية الاحتلال في بيان، إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب عقد جلسة لتقييم الوضع في أوكرانيا، صباح اليوم، لبحث جوانب مختلفة من الأزمة، بما في ذلك الوضع على الأرض، بهدف ضمان أمن "الدبلوماسيين الإسرائيليين" واستمرار تقديم خدماتها.

وأوضح البيان أن طاقم السفارة سيعبر الحدود إلى أوكرانيا يوميا لمواصلة عملهم الدبلوماسي ومساعدة الإسرائيليين على مغادرة أوكرانيا.

مشيرة إلى أنه "سيتم توفير معلومات حول كيفية التواصل مع البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في وقت لاحقا".

وفي ظل الازدحام الشديد في المعابر البرية المتوجهة إلى بولندا، أشارت خارجية الاحتلال إلى أن المعابر إلى هنغاريا وسلوفاكيا أقل ازدحامًا من المعابر الأخرى، وأوصت العالقين في أوكرانيا، بالتوجه إلى هذه المعابر.

والإثنين الماضي، قررت (إسرائيل) نقل نشاط سفارتها في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف غربي البلاد، مع تصاعد التوترات على الحدود مع روسيا.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، يعيش في أوكرانيا بين 150 ـ 200 ألف يهودي، وما يقدر بنحو 10 - 15 ألف مواطن إسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين