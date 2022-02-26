"التشريعي" يثمن قرارات البرلمان العربي الداعمة لحقوق شعبنا

ثمن المجلس التشريعي الفلسطيني، قرارات البرلمان العربي الصادرة خلال جلسته التي عقدت مؤخرا دعما لحقوق الشعب الفلسطيني وأبرزها تبني تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم أسرى حرية واستقلال، وتوجيه نداء عاجلا لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، جاء ذلك إثر مقترح قدمه النائب الأردني خليل عطية.

وأكد المجلس التشريعي في بيان صحفي اليوم السبت، دعمه لمخرجات البرلمان العربي التي تضمنت دعم وإسناد القضية الفلسطينية العادلة في ظل مشاريع الاحتلال الاستعمارية، والمطالبة برفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، إضافة إلى دعم البرلمان العربي الكامل لنضال الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل والأشكال ضد الاحتلال والتي كفلها القانون الدولي.

ودعا إلى بلورة خطة عمل برلمانية لتنفيذ مخرجات اجتماع البرلمان العربي، مشددا على ضرورة تجريم التطبيع مع الاحتلال والعمل على التصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وطالب البرلمانات الدولية والمؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها إزاء القضية الفلسطينية والعمل على دعم ونصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وحماية حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين