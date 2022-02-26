فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"قاسم" ينفي إدلاء "مشعل" بأي تصريحات حول الأزمة الروسية الأوكرانية

وفد قيادي من حماس يلتقي عوائل شهداء مجزرة البرج الشمالي

"عمر النايف" ..  ملف اغتيال طوته سفارة "الموت"!

الاحتلال الإسرائيلي ينقل طاقم سفارته من غرب أوكرانيا لبولندا

"التشريعي" يثمن قرارات البرلمان العربي الداعمة لحقوق شعبنا

خريشة: سيف القدس وحدت الشعب الفلسطيني تحت مشروع المقاومة

فلسطينية تحقق براءة اختراع لعلاج سرطان البنكرياس في إسبانيا

طالع.. كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

"حماس": ما جرى مع الشهيد "بنات" من تصفيةٍ لا يمكن أن يكون خطأً عابرًا

10 وفيات و1057 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

إعلان تيك توك داخلي

"التشريعي" يثمن قرارات البرلمان العربي الداعمة لحقوق شعبنا

26 فبراير 2022 . الساعة 15:22 بتوقيت القدس
...

ثمن المجلس التشريعي الفلسطيني، قرارات البرلمان العربي الصادرة خلال جلسته التي عقدت مؤخرا دعما لحقوق الشعب الفلسطيني وأبرزها تبني تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم أسرى حرية واستقلال، وتوجيه نداء عاجلا لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، جاء ذلك إثر مقترح قدمه النائب الأردني خليل عطية.

وأكد المجلس التشريعي في بيان صحفي اليوم السبت، دعمه لمخرجات البرلمان العربي التي تضمنت دعم وإسناد القضية الفلسطينية العادلة في ظل مشاريع الاحتلال الاستعمارية، والمطالبة برفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، إضافة إلى دعم البرلمان العربي الكامل لنضال الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل والأشكال ضد الاحتلال والتي كفلها القانون الدولي.

ودعا إلى بلورة خطة عمل برلمانية لتنفيذ مخرجات اجتماع البرلمان العربي، مشددا على ضرورة تجريم التطبيع مع الاحتلال والعمل على التصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وطالب البرلمانات الدولية والمؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها إزاء القضية الفلسطينية والعمل على دعم ونصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وحماية حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#التشريعي #البرلمان العربي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة