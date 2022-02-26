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مع 3341 حالة تعافٍ

10 وفيات و1057 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

26 فبراير 2022 . الساعة 13:31 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل 10 وفيات، و1057 إصابة جديدة بـ"كورونا"، و3341 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية، أنه تم تسجيل 3 وفيات في نابلس، و2 في رام الله والبيرة و2 في طولكرم، و1 في جنين، و2 في مدينة القدس.

أما الإصابات فقد سجلت على النحو التالي: طوباس 4، بيت لحم 16، سلفيت 3، قلقيلية 3، نابلس 17، رام الله والبيرة 20، ضواحي القدس 1، طولكرم 7، الخليل 4، جنين 5، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 87، مدينة القدس 890، بعد إجراء 1352 فحصا.

وذكرت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 23، بيت لحم 30، سلفيت 13، قلقيلية 47، نابلس 65، رام الله والبيرة 119، ضواحي القدس 7، طولكرم 59، الخليل 80، جنين 93، أريحا والأغوار 25، قطاع غزة 1700، مدينة القدس 1080.

وعن نسبة التعافي من الفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة، أشارت إلى أنها بلغت 95.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.3%، والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأكدت وجود 89 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 200 مصاب، بينهم 31 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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