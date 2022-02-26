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غزة: لا وفيات جديدة بـ"كورونا" و 87 إصابة جديدة

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مع تعافي 1700 حالة

غزة: لا وفيات جديدة بـ"كورونا" و 87 إصابة جديدة

26 فبراير 2022 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 459 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

كما ذكرت أنها سجلت 1700 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين بلغت 245082 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 15270 حالة، وإجمالي المتعافين 227908 حالة، فيما إجمالي الوفيات 1904 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 155 حالة، من بينها 89 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 650312 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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