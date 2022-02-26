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"الجهاد" تدين تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي بشأن القدس

26 فبراير 2022 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
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أدانت حركة الجهاد الإسلامي، "التصريحات المنافقة" لرئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس" بشأن القدس، خلال حفل عشاء أقامه المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، والتي ادعى فيها أن القدس هي "العاصمة الأبدية للشعب اليهودي" بحسب ادعائه. 

وأكدت "الجهاد" في بيان لها، أن هذه التصريحات "منافقة وباطله وتزوير لحقائق التاريخ، وهي تساوق مع التطرف والإرهاب الصهيوني الذي تغذيه وتشجعه مثل هذه الأقاويل المنافقة والباطلة".

وحذرت حركة الجهاد الحكومة الفرنسية من تداعيات هذه التصريحات التي لن يقبل بها أي عربي أو أي مسلم، باعتبارها تمس بأهم قضية للعرب والمسلمين في كل أنحاء العالم.

وشدد على أن القدس أرض عربية وإسلامية وهي حق خالص للشعب الفلسطيني وعاصمة فلسطين الأبدية، و"مهما بلغ مستوى النفاق والانحياز من أي طرف كان، للعدو الصهيوني، فلا شرعية لاحتلال فلسطين ولا شرعية للوجود الصهيوني الطارئ على أرضها وترابها".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الجهاد #جان كاستكس

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