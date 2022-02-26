"عائلة بنات": "ما خفي أعظم" وضع النقاط على الحروف بقضية اغتيال "نزار"

الخليل- غزة/ صفاء عاشور:

أكد غسان بنات شقيق الراحل نزار بنات، إن حلقة برنامج ما خفي أعظم، التي بثت أمس، على قناة الجزيرة، وضع النقاط على الحروف في قضية اغتيال "نزار" على يد أجهزة أمن السلطة.

وأشار "بنات" في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، إلى أن برنامج الجزيرة، أجمل تفاصيل مع حصل مع الشهيد "نزار" قبل اغتياله، مؤكدا أن ما عُرض يؤكد على حقيقة وجود قرار بالاغتيال.

ونوه إلى أن متابعته كشفت عن ردود فعل قوية من قبل المواطنين على الحلقة، وأن التفاصيل التي كشف عنها زادت من يقينية كون ما جرى عملية اغتيال مرتبة ومركزة، بعيدا عن ادعاء كون ما الأمر عملية اعتقال.

وأضاف: "حلقة ما خفي أعظم أظهرت وأكدت أن رواية الاغتيال كانت الأقوى والأدق، وأن الفرقة التي توجهت لنزار في مكان اختفائه هو تشكيل عصابي خارج عن أي صفة قانونية".

وأردف: "الفيديوهات التي تم عرضها في الحلقة بينت أن من تعامل مع نزار هو تشكيل عصابي، حاول تزوير الحقائق ومن ضمنها إلصاق وجود أمراض صحية بنزار وهو ما نفته الحلقة وبانتظار أن تنفيه جلسة المحكمة المقرر عقدها غداً".

وأفاد بنات أن جلسة المحكمة المقرر عقدها غداً ستناقش وستتحدث عن الوضع الصحي والطبي لنزار قبل اغتياله، مشيراً إلى أنه بناء على إجراءات جلسة محاكمة الغد ستوضح العائلة موقفها النهائي.

وذكر "بنات" أن عائلته تتوقع بعد إذاعة حلقة ما خفي أعظم إجراءات من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة سواء حملات أمنية، أو اعتقالات أو حملات تشويه ومداهمات، مؤكداً أنهم سيبقون مصممين على موقفهم ولا مفاوضة على دم نزار.

وكان برنامج "ما أخفي أعظم" المذاع على قناة الجزيرة الفضائية الذي عرض أمس قد كشف تفاصيل اغتيال السلطة للناشط السياسي نزار بنات والذي حمل عنوان "من أصدر الأمر" وكيف تعاملت الأجهزة الأمنية مع القضية منذ لحظة الاغتيال وحتى الآن.