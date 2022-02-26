"حماس": القدس عاصمة فلسطين الأبدية والتصريحات الفرنسية مُدانة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس" التي زعم فيها أنَّ "القدس المحتلة هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي"، عادةً هذه التصريحات انحيازاً واضحاً للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت: إن تصريحات المسؤول الفرنسي "تعد تبنّياً لأجندات الاحتلال العنصرية وسياسته الاستعمارية ضدّ الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وأرضه المغتصبة، التي ترفضها وتدينها كلّ الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية".

ونبهت إلى أن التصريحات الفرنسية "لا تتوافق حتّى مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي تشكّل فرنسا أحد أركانه،عدا عن أنها تحرّض الاحتلال على مواصلة جرائمه ضدّ مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وأضافت: "إنَّ تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي، وهو يشارك في العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، تمثل نسخة متطابقة لوعد (مَن لا يملك لمَن لا يستحق)، التي لن تمنح الاحتلال شرعية مزعومة على مدينة القدس المحتلة".

واستطردت: "كما تعبّر عن سياسة ازدواجية المعايير المرفوضة التي تنتهجها الحكومة الفرنسية في تعاملها مع قضية شعبنا العادلة، الذي سيبقى متمسكًا بحقّه المشروع في التحرير والعودة، وإقامة دولته المستقلة، والقدس عاصمتها الأبدية".

المصدر / فلسطين أون لاين