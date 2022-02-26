مجموعة من الوظائف الشاغرة في مخبز زادنا

إعلان توظيف صادر عن مخابز زادنا تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي :

الوظائف المطلوبة

كاشير عامل صالة تسويق ومبيعات مشرف إداري (رقابة وجودة) محاسب صنايعي فينو ومعجنات عامل فينو ومعجنات (مساعد صنايعي) صنايعي بيتا (عجّان) عامل مخبز بيتا (صف- فرن) عامل نظافة صنايعي كيك وحلويات صنايعي قرشلة (بجميع أنواعها) صنايعي ميني عوجا

شروط التسجيل

- أن يكون من سكان دير البلح .

- أن يكون لدية خبرة .

- لديه القدرة على تحمل ضغط العمل .

- العمل ضمن روح الفريق .

- أن يكون متفرغ وملتزم بالمواعيد .

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظائف السابقة فقط من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )