مجموعة من الوظائف الشاغرة في مخبز زادنا

إعلان توظيف صادر عن مخابز زادنا تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي :
الوظائف المطلوبة
- كاشير
- عامل صالة
- تسويق ومبيعات
- مشرف إداري (رقابة وجودة)
- محاسب
- صنايعي فينو ومعجنات
- عامل فينو ومعجنات (مساعد صنايعي)
- صنايعي بيتا (عجّان)
- عامل مخبز بيتا (صف- فرن)
- عامل نظافة
- صنايعي كيك وحلويات
- صنايعي قرشلة (بجميع أنواعها)
- صنايعي ميني عوجا
شروط التسجيل
- أن يكون من سكان دير البلح .
- أن يكون لدية خبرة .
- لديه القدرة على تحمل ضغط العمل .
- العمل ضمن روح الفريق .
- أن يكون متفرغ وملتزم بالمواعيد .
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل للوظائف السابقة فقط من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )