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مجموعة من الوظائف الشاغرة في مخبز زادنا

26 فبراير 2022 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مخابز زادنا تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي :

الوظائف المطلوبة 

  1. كاشير
  2. عامل صالة
  3. تسويق ومبيعات
  4. مشرف إداري (رقابة وجودة)
  5. محاسب
  6. صنايعي فينو ومعجنات
  7. عامل فينو ومعجنات (مساعد صنايعي)
  8. صنايعي بيتا (عجّان)
  9. عامل مخبز بيتا (صف- فرن)
  10. عامل نظافة
  11. صنايعي كيك وحلويات
  12. صنايعي قرشلة (بجميع أنواعها)
  13. صنايعي ميني عوجا

شروط التسجيل 

- أن يكون من سكان دير البلح .

- أن يكون لدية خبرة .

- لديه القدرة على تحمل ضغط العمل .

- العمل ضمن روح الفريق .

- أن يكون متفرغ وملتزم بالمواعيد .

طريقة التسجيل 

- على من يرغب بالتسجيل للوظائف السابقة فقط من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

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