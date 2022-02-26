الأسبوع الماضي.. 6651 مغادراً و6641 وافداً عبر منفذ بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (20 وحتى 25 فبراير 2022).

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6651 مغادرًا، فيما بلغ عدد الوصول 6641 وافدا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6460 مواطناً و125 أجنبياً، و66 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6453 مواطنا، و124 أجنبياً، و1948 من فلسطينيي الداخل، و2 وفيات.

يُشار أن منفذ بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 1948.

المصدر / فلسطين أون لاين