فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

العميد "شحادة" يكشف تفاصيل الحملة المرورية القادمة بغزة

"حماس": القدس عاصمة فلسطين الأبدية والتصريحات الفرنسية مُدانة

مجموعة من الوظائف الشاغرة في مخبز زادنا

ست سنوات على اغتيال عمر النايف داخل سفارة السلطة بصوفيا

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يُجدد اختياره لمنير شفيق أميناً عاماً

الأسبوع الماضي.. 6651 مغادراً و6641 وافداً عبر منفذ بيت حانون

الأسرى يواصلون انتفاضتهم في السجون لليوم الـ21 على التوالي

وزارة الرياضة الروسية ترد على حرمانها من احتضان نهائي دوري الأبطال

شقيقان أسيران يدخلان عامهما الـ"31" في سجون الاحتلال

مطلوب صيدلي قانوني للعمل في شركة طبية

إعلان تيك توك داخلي

الأسبوع الماضي.. 6651 مغادراً و6641 وافداً عبر منفذ بيت حانون

26 فبراير 2022 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (20 وحتى 25 فبراير 2022).

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6651 مغادرًا، فيما بلغ عدد الوصول 6641 وافدا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6460 مواطناً و125 أجنبياً، و66 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6453 مواطنا، و124 أجنبياً، و1948 من فلسطينيي الداخل، و2 وفيات.

يُشار أن منفذ بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 1948.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#معبر بيت حانون #الهيئة العامة للمعابر والحدود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة