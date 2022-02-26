وزارة الرياضة الروسية ترد على حرمانها من احتضان نهائي دوري الأبطال

أعربت وزارة الرياضة الروسية عن أسفها، بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من مدينة سان بطرسبورغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الوزارة الروسية في بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الرياضة يجب ألا تصبح وسيلة للتلاعب والتعدي على مصالح الدول.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد اتخذ عددا من القرارات على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دنباس، عقب اجتماع طارئ للجنة التنفيذية، وكان أحدها نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورغ إلى باريس.

كما قرر "يويفا" إقامة مباريات المنتخبات والأندية الروسية والأوكرانية على أراض محايدة حتى إشعار آخر.

يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا أقيم في روسيا مرة واحدة عام 2008، وأقيمت المباراة الحاسمة على ملعب لوجنيكي في موسكو. حيث فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي وأصبح الفائز بالبطولة.

المصدر / وكالات