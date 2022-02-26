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مطلوب صيدلي قانوني للعمل في شركة طبية

26 فبراير 2022 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن  إدارة شركة جيرمان ميديكال كير و مجموعة صيدليات الزنط فارم تعلن فيه عن حاجتها لصيدلي قانوني للعمل لديها ضمن أحد فروع  شمال غزة ..

شروط التسجيل 

1-أن يكون من سكان شمال غزة .

2- خبرة لا تقل عن عام واحد في أحد الصيدليات الخاصة .

3-أن يتحمل ضغط العمل و يجيد العمل ضمن الفريق الواحد .

4-يجيد العمل على برنامج الأصيل 

5-العمل حسب نظام الشركة ومجموعة الصيدليات

طريقة التسجيل 

- على من تتوفر فيه المواصفات السابقة ويرغب بالتسجيل تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

 أن يرسل السيرة الذاتية على الواتس اب للرقم التالي:

00972599860018

إعلان فيسبوك داخلي
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