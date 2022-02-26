مطلوب صيدلي قانوني للعمل في شركة طبية

إعلان توظيف صادر عن إدارة شركة جيرمان ميديكال كير و مجموعة صيدليات الزنط فارم تعلن فيه عن حاجتها لصيدلي قانوني للعمل لديها ضمن أحد فروع شمال غزة ..
شروط التسجيل
1-أن يكون من سكان شمال غزة .
2- خبرة لا تقل عن عام واحد في أحد الصيدليات الخاصة .
3-أن يتحمل ضغط العمل و يجيد العمل ضمن الفريق الواحد .
4-يجيد العمل على برنامج الأصيل
5-العمل حسب نظام الشركة ومجموعة الصيدليات
طريقة التسجيل
- على من تتوفر فيه المواصفات السابقة ويرغب بالتسجيل تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
أن يرسل السيرة الذاتية على الواتس اب للرقم التالي:
00972599860018