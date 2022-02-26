مطلوب صيدلي قانوني للعمل في شركة طبية

إعلان توظيف صادر عن إدارة شركة جيرمان ميديكال كير و مجموعة صيدليات الزنط فارم تعلن فيه عن حاجتها لصيدلي قانوني للعمل لديها ضمن أحد فروع شمال غزة ..

شروط التسجيل

1-أن يكون من سكان شمال غزة .

2- خبرة لا تقل عن عام واحد في أحد الصيدليات الخاصة .

3-أن يتحمل ضغط العمل و يجيد العمل ضمن الفريق الواحد .

4-يجيد العمل على برنامج الأصيل

5-العمل حسب نظام الشركة ومجموعة الصيدليات

طريقة التسجيل

- على من تتوفر فيه المواصفات السابقة ويرغب بالتسجيل تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

أن يرسل السيرة الذاتية على الواتس اب للرقم التالي:

00972599860018