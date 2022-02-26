"زيلينسكي" يتعهد بمواصلة القتال وعدم الاستسلام

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات بعد يومين على بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي «أنا هنا. لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا»، في رسالة فيديو نشرت صباحا على تويتر.

إلى ذلك، قبِل زيلينسكي اقتراح نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لإجراء مفاوضات سلام ووقف إطلاق النار، طبقا لما ذكره سيرغي نيكيفوروف، السكرتير الشخصي للرئيس الأوكراني، اليوم السبت.

ونقلت وكالة "إيتار تاس" الروسية للأنباء اليوم السبت عن زيلينسكي قوله، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) «يتعين أن أنفي مزاعم بأننا رفضنا إجراء محادثات. كانت أوكرانيا دائما مستعدة وتستعد للتفاوض

بشأن السلام ووقف إطلاق النار. هذا هو موقفنا الدائم. قبلنا اقتراح الرئيس الروسي».

وتابع نيكوفوروف إن مشاورات تجرى بشأن مكان وتوقيت المفاوضات، مشيرا إلى أنه كلما بدأت المحادثات مبكرا، كلما زادت فرص استعادة الحياة الطبيعية.

وكان دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي قد قال في وقت سابق إن بوتين مستعد لإرسال وفد إلى منسك، لإجراء محادثات مع أوكرانيا. وفي وقت لاحق، قال إنه ردا على المبادرة لإجراء محادثات في العاصمة

البيلاروسية، اقترح الجانب الأوكراني أن تكون وارسو مكانا محتملا وفقد الاتصال فيما بعد.

يأتي ذلك فيما اندلع قتال في كييف في الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت. وقال الجيش الأوكراني إنه صد هجوما للقوات الروسية على ثكنات له في غرب كييف خلال الليل، على بعد 7 كيلومترات من وسط المدينة.

وأظهرت صور اندلاع نيران فوق موقع الاشتباكات، في حين سمع دوي إطلاق نار في مقاطع فيديو تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة إنترفاكس اليوم السبت نقلا عن وزارة الطاقة الأوكرانية إن القوات الروسية سيطرت على محطة كييف للطاقة الكهرومائية شمالي العاصمة الأوكرانية.

المصدر / وكالات