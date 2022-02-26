مجلس الأمن يفشل بإصدار قرار يدين اجتياح روسيا لأوكرانيا

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وعقد مجلس الأمن جلسة مساء أمس الجمعة للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وألبانيا، بشأن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، حيث صوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، وهم: (الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والنرويج، وايرلندا، وألبانيا، والجابون، والمكسيك، والبرازيل، وغانا، وكينيا)، فيما امتنعت الصين والهند والإمارات العربية المتحدة عن التصويت، في حين استخدمت روسيا حق النقض.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثالث، حيث تجدّد قصف العاصمة كييف، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، وسط تحذيرات من السفارات الأجنبية ومطالبات لرعاياها بالحذر والبقاء قرب الملاجئ، وتحذيرات متكررة للأوكرانيين بالنزول إلى الملاجئ، للاحتماء من القصف.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين دعا الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة، قائلاً: سيكون من السهل الاتفاق إن كانت السلطة فى أيدي الجيش الأوكرانى .

وقال بوتين خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومى الروسى: "نُثمن ما تقوم به قوات الجيش الروسى.. وأدعو القوات المسلحة الأوكرانية لعدم استخدام المدنيين دروعا بشرية".

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكى، اتهم أوروبا بعدم الرد بصورة كافية على الهجوم الروسي، والتباطؤ فى إرسال المساعدات لبلاده، فيما دعا الأوروبيين للتظاهر لإجبار حكوماتهم على التحرك، ضد الغزو الروسى على أوكرانيا.

المصدر / وكالات