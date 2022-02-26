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فيسبوك وتويتر يمنعان الإعلام الروسي الحكومي من الإعلان على منصتهما

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فيسبوك وتويتر يمنعان الإعلام الروسي الحكومي من الإعلان على منصتهما

26 فبراير 2022 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
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أعلنت شركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك وشركة «تويتر»، اليوم السبت، عن منع وسائل الإعلام الروسية الحكومية من الإعلان على منصتهما.

وترى الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر أن المستخدمين الأوكرانيين سيكونوا عرضة للتلاعب بهم من قبل روسيا والتي تعتمد على هذا التكتيك لنشر معلومات مضللة وغير صحيحة وتضخيم الأمور.

ولتشجيع المستخدمين في أوكرانيا على حماية حساباتهم، نشر تويتر موضوعا حول تجنب عمليات التلاعب بجانب عرض طرق وإرشادات حول كيفية التحكم في حسابك وبياناتك الرقمية وأوضح كيفية تعطيل تتبع الموقع على الهاتف الذكي تمامًا وتم نشر تلك النصائح باللغات الإنجليزية والأوكرانية والروسية.

أما فيسبوك من جانبه فقد نشر توصيات حول ما يجب فعله إذا تم اختراق الحساب الشخصي بجانب تشجيع المستخدم على غلق الحساب من أجل منع الآخرين من الوصول للملف الشخصي وتصفح الحساب. كما أضافت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، ميزات أخرى لحماية الحسابات الخاصة بالمستخدمين في أوكرانيا.

وبات أي مستخدم في أوكرانيا قادر بنقرة واحدة على قفل ملفه الشخصي بشكل فعال وتأمين بياناته وهو أمر سبق للشركة طرحه في بلدان محددة خلال مواقف خطيرة.  

المصدر / وكالات
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#تويتر #فيسبوك #الإعلام الروسي

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