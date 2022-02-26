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الطقس: ماطر وشديد البرودة

26 فبراير 2022 . الساعة 07:53 بتوقيت القدس
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يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيًا إلى غائم، باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا إلى دافيء نسبيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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