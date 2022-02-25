روسيا وأوكرانيا.. قصف متواصل وعقوبات على بوتين

خرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في شريط مصور الجمعة ظهر فيه مع مساعديه أمام مقر الرئاسة، للتأكيد أنه موجود في كييف "للدفاع" عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية.

وقال زيلنسكي وإلى جانبه خصوصا رئيس الوزراء دنيس شميغال، ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه: "نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا".

رئيس أوكرانيا زلانسكي ينشر فيديو من العاصمة كييف برفقة مسؤولين معلقا "كلنا هنا ندافع عن استقلال بلادنا" pic.twitter.com/Iccyt7l9uX — فلسطين أون لاين (@pl24online) February 25, 2022

وقال عمدة كييف، إن الأوضاع في العاصمة سيئة، وهذه الليلة ستكون صعبة، وعلى المواطنين البقاء في الملاجئ خشية القصف، في الوقت الذي سمع فيه دوي قذائف في المدينة مع اقتراب القوات الروسية من أطرافها.

وقالت مصادر إن 5 انفجارات عنيفة، سمعت شمال شرق العاصمة كييف، مع وجود القوات الروسية على أطرافها، وسط تحركات للدبابات والآليات العسكرية الأوكرانية إلى مواقع في المدينة ونصب دفاعات.

إلى ذلك قال مسؤول رفيع بالبنتاغون لوسائل إعلام أمريكية، إن القوات الروسية قامت بإنزال بحري في ماريوبل جنوبي أوكرانيا ونشرت آلاف الجنود هناك.



وأضاف أن روسيا، أدخلت حتى الآن ثلث القوات التي حشدتها في محيط أوكرانيا، مشددا على أن المقاومة التي يواجهها الروس أقوى مما كانوا يتوقعون.



ولفت إلى أن هناك مؤشرات على أن الروس، فقدوا جزءا من زخم تقدمهم العسكري في أوكرانيا، وقال إنهم أطلقوا قرابة 200 صاروخ بالسيتي وكروز منذ بدء الغزو على الأراضي الأوكرانية.

وأعلن وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة أنّ الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف أدرجا ضمن قائمة الأشخاص الذين فرض عليهم الاتّحاد الأوروبي عقوبات ردّاً على غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال بوريل: "هذه خطوة مهمة. القادة الوحيدون في العالم الذين فرض عليهم الاتّحاد الأوروبي عقوبات هم الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، والآن بوتين".

وأوردت وكالة رويترز للأنباء خبراً مفاده أن بريطانيا فرضت عقوبات على الرئيس الروسي تتضمن تجميد أصوله.

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تنضم إلى الحلفاء الأوروبيين في فرض عقوبات على الرئيس بوتين والوزير لافروف.

واورد البنتاغون أنه قام بوضع عدد من وحداته العسكرية في الولايات المتحدة وأوروبا في حالة تأهب قصوى.

المصدر / وكالات