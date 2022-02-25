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هنية يهنئ أمير الكويت بالعيد الوطني للدولة

25 فبراير 2022 . الساعة 19:38 بتوقيت القدس
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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة.

وقال هنية في رسالة تهنئة أرسلها لأمير الكويت: يطيب لنا في حركة حماس أن نتقدم لسموكم بأصدق المشاعر وخالص عبارات التهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ61، وعيد التحرير الـ31، راجين المولى الكريم أن يعيد هذه المناسبة الطيبة بمزيد من التقدم والازدهار لدولة الكويت الشقيقة.

وعبر عن عميق الاعتزاز بالمواقف المشرفة للكويت أميرا وحكومة وشعبا في مساندة الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، وما تقدمه دولة الكويت من دعم وتأييد لحقوق شعبنا خلال مسيرته النضالية المستمرة.

وشكر هنية أميرَ الكويت على المواقف الريادية لدولة الكويت في التضامن مع الشعب الفلسطيني في المحافل والمنابر الدولية كافة، ومناهضة كل محاولات التطبيع البائسة.

ونقل هنية إلى سمو الأمير التطلعات الدائمة والمستمرة لمواصلة هذه المسيرة المشرفة وتعزيزها في ظل المخاطر والمكائد التي تحدق بشعبنا وقضيته العادلة، وفي مقدمتها درة التاج مدينة القدس الشريف.

المصدر / فلسطين أون لاين
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