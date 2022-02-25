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في المسجد العمري الكبير

بالصور افتتاح معرض معالم مقدسية ضمن فعاليات أسبوع القدس العالمي

25 فبراير 2022 . الساعة 18:29 بتوقيت القدس
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افتتحت المؤسسات العاملة للقدس في قطاع غزة اليوم الجمعة، معرض "معالم مقدسية" في المسجد العمري شرق غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من النواب وقادة فصائل وشخصيات اعتبارية، ضمن فعاليات أسبوع القدس العالمي.

ويهدف المعرض لإطلاع الزائرين على أبرز المعالم الإسلامية في القدس، وتعريفهم بها، حيث يتضمن خرائط وصور.

وقال النائب في المجلس التشريعي د. أحمد أبو حلبية في كلمة ممثلة عن المؤسسات العاملة بالقدس، "إن شعبنا يقوم بهباته وانتفاضته ومقاومته الباسلة بجميع أشكالها لردع العدوان الإسرائيلي عن القدس والمسجد الأقصى". 

وطالب أبو حلبية جماهير شعبنا بالاستمرار بهذا الصمود والتحدي وهذه المقاومة الباسلة بجميع أشكالها؛ لأنها السبيل الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسبوع القدس العالمي

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