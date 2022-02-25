إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات نابلس وقلقيلية

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي نابلس وشرقيها، وفي محافظة قلقيلية.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر، بأنها تعاملت مع 22 إصابة جراء المواجهات في المسيرة الأسبوعية في قرية بيت دجن شرقًا، وفي بلدة بيتا جنوبًا.

وأوضحت أن خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرة آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وخمسة تعرضوا للسقوط، وعولجوا جميعًا ميدانيًا في بيت دجن، فيما أصيب مواطن إثر سقوطه في جبل صبيح في بيتا.

وفي قريوت جنوبًا، قال الناشط بمقاومة الاستيطان بشار قريوتي إن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال والمستوطنين عقب صلاة الجمعة، قرب عين القرية.

وفي السياق، اندلعت عصر اليوم، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في كفر قدوم بقلقيلية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز صوب المواطنين، مما أدى لإصابة عددٍ منهم.

وأصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بينما اعتقل شاب، خلال المواجهات.

كما واعتدى جنود الاحتلال على الشاب محمد نضال عقل (25 عاما)، قبل أن يعتقلوه، خلال المواجهات التي اندلعت بعد المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال ومواطنين في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.









المصدر / فلسطين أون لاين