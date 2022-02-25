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بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة

25 فبراير 2022 . الساعة 17:33 بتوقيت القدس
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دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، العسكريين الأوكرانيين "إلى تولي السلطة" في كييف، من خلال الإطاحة بالرئيس، فولوديمير زيلينسكي، وأوساطه الذين وصفهم بأنهم "زمرة مدمنين ونازيّين جدد".

وقال بوتين، مخاطبًا الجيش الأوكراني في كلمة نقلها التلفزيون الروسي، "تولّوا السلطة. يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم"، مؤكدا أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف "كإرهابيين" وتستخدم المدنيين "دروعا بشرية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن كل ما يجري في أوكرانيا يتم من خلال مستشارين غربيين، لاسيما من الولايات المتحدة.

وقال بوتين في وقت سابق اليوم الجمعة إننا "سنجري محادثات رفيعة المستوى مع أوكرانيا"، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

بدوره، دعا الرئيس الصيني لحل أزمة أوكرانيا بالمفاوضات.

وخلال الاتصال دعا شي جين بينغ نظيره الروسي إلى تشكيل آلية أمنية أوروبية فعالة ومستدامة. وأكد شي جين بينغ أن الصين تدعو لتسوية بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#روسيا #أوكرانيا

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