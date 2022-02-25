"حب الله" يلتقي وفداً من حماس برئاسة الحية في لبنان

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق "حسن حب الله"، وفدا قياديا من حركة حماس، برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية الدكتور "خليل الحية".

وجرى خلال اللقاء استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية في فلسطين ولبنان لاسيما في في القطاع والضفة وانتفاضة الشيخ جراح والقدس ومناطق الداخل المحتل، وما تواجه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل موجة التطبيع بالمنطقة.

وأكد المجتمعون رفضهم لكافة المشاريع التي تواجه القضية الفلسطينية، داعين الدول المطبعة إلى التراجع عن خطواتها لأنها تضر بالقضية الفلسطينية ولا تخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه المجتمعون التحية للأسرى في سجون الاحتلال الذين يخوضون معركة جديدة في وجه سلطات الاحتلال، داعين إلى توسيع التضامن مع الأسرى والوقوف إلى جانبهم. وشدد المجتمعون على ثبات محور المقاومة وصلابته، في مواجهة كل الضغوط والتهديدات وأنّ الآمال الكبيرة معقودة عليه.

كما جرى التأكيد على متانة العلاقة بين حزب الله وحركة حماس والقائمة على أُسس المقاومة والمصير الواحد، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الطرفين .





المصدر / فلسطين أون لاين