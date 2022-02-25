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بالفيديو والصور القدس المحتلة.. إصابة شقيقين برصاص مستوطن في بلدة حزما

25 فبراير 2022 . الساعة 17:11 بتوقيت القدس
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أصيب شقيقان فلسطينيان، اليوم الجمعة،  برصاص مستوطن قرب بلدة حزما شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطن أطلق النار على الشقيقين محمد وجواد أبو خديجة، بدون مبرر.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثّف على حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة، ما تسبب بعرقلة حركة السير.

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