القدس المحتلة.. إصابة شقيقين برصاص مستوطن في بلدة حزما

أصيب شقيقان فلسطينيان، اليوم الجمعة، برصاص مستوطن قرب بلدة حزما شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطن أطلق النار على الشقيقين محمد وجواد أبو خديجة، بدون مبرر.

متابعة فلسطين أون لاين| فيديو من داخل المستشفى حيث يُعالج الشقيقان محمد وجواد أبو خديجة، بعد إطلاق مستوطن النار عليهما قرب حاجز حزما بالقدس المحتلة pic.twitter.com/ZjhwypToPW — فلسطين أون لاين (@pl24online) February 25, 2022

شاهد | إصابة شاب برصاص مستوطنين قرب بلدة حزما شرق القدس المحتلة pic.twitter.com/4fOXjzoldK — فلسطين أون لاين (@pl24online) February 25, 2022

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثّف على حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة، ما تسبب بعرقلة حركة السير.

شاهد| انتشار مكثف لقوات الاحتلال على حاجز حزما شمال شرق القدس pic.twitter.com/1izOOvzS1D — فلسطين أون لاين (@pl24online) February 25, 2022











