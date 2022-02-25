القدس المحتلة.. إصابة شاب برصاص مستوطنين في بلدة حزما

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص مستوطنين قرب بلدة حزما شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين أطلقوا النار على الشاب، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في المكان.

وأضافت المصادر أن الشاب الذي أصيب برصاص مستوطن على حاجز حزما بالقدس هو محمد أبو خديجة.

شاهد | إصابة شاب برصاص مستوطنين قرب بلدة حزما شرق القدس المحتلة pic.twitter.com/4fOXjzoldK — فلسطين أون لاين (@pl24online) February 25, 2022

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثّف على حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة، ما تسبب بعرقلة حركة السير.

شاهد| انتشار مكثف لقوات الاحتلال على حاجز حزما شمال شرق القدس pic.twitter.com/1izOOvzS1D — فلسطين أون لاين (@pl24online) February 25, 2022











