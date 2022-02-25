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بالفيديو والصور القدس المحتلة.. إصابة شاب برصاص مستوطنين في بلدة حزما

25 فبراير 2022 . الساعة 17:11 بتوقيت القدس
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أصيب شاب فلسطيني، اليوم الجمعة،  برصاص مستوطنين قرب بلدة حزما شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين أطلقوا النار على الشاب، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في المكان.

وأضافت المصادر أن الشاب الذي أصيب برصاص مستوطن على حاجز حزما بالقدس هو محمد أبو خديجة.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثّف على حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة، ما تسبب بعرقلة حركة السير.

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