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تعرف على أفضل هدف بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

25 فبراير 2022 . الساعة 16:36 بتوقيت القدس
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن أجمل هدف خلال منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واختير هدف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أمام  ريال مدريد، في المركز الأول، متفوقا على ثلاثة أهداف كانت مرشحة لجائزة الأجمل:

 

وفي المركز الثاني جاء هدف البرتغالي جواو فيليكس في شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي، وجاء بعده في المركز الثالث هدف رحيم ستيرلينغ هداف مانشستر سيتي الإنجليزي في شباك سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

واحتل هدف البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي أمام سبورتينغ لشبونة، المركز الرابع.

يذكر أن منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية العريقة انتهت يوم الأربعاء، بانتظار بداية مباريات الإياب في الثامن آذار/ مارس المقبل.

المصدر / وكالات
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#رياضة

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