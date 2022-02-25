17 وفاة و1594 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الجمعة، تسجيل 17 وفاة و1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة و غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ونوهت الوزراة في موجز التقرير اليومي إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وسجلت 4 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في أريحا والأغوار، حالتان في الخليل، حالة في ضواحي القدس ، حالتان في مدينة القدس، 3 حالات في بيت لحم، حالتان في طوباس، حالة في قلقيلية، حالة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا."

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت على النحو التالي: "طولكرم 37، قلقيلية 15، جنين 42، سلفيت 6، رام الله والبيرة 51، بيت لحم 22، طوباس 8، نابلس 41، ضواحي القدس 6، الخليل 34، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 509، مدينة القدس 815".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 86، قلقيلية 66، جنين 66، سلفيت 35، رام الله والبيرة 44، بيت لحم 58، طوباس 13، نابلس 121، ضواحي القدس 65، الخليل 114، أريحا والأغوار 20، قطاع غزة 3300، مدينة القدس 1280".

ولفتت وزارة الصحة إلى وجود 104 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 237 مريضا، بينهم 36 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين