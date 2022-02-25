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معرض فني لفلسطينيي الخارج في إسطنبول

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بعنوان القدس في العيون

بالصور معرض فني لفلسطينيي الخارج في إسطنبول

25 فبراير 2022 . الساعة 16:22 بتوقيت القدس
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زاوية من المعرض

أقام المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ضمن فعاليات مؤتمره العام الثاني "القدس موعدنا"، في مدينة إسطنبول، معرضاً للصور بعنوان القدس في العيون، بمشاركة نخبة من الفنانين ورسامي الكاريكاتير والمصورين الفلسطينيين من الداخل والخارج.

وافتتح المعرض كل من الأمين العام للمؤتمر منير شفيق ونائبه هشام أبو محفوظ، والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة ماجد الزير، ونائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، والإعلامي أحمد الشيخ وأعضاء الأمانة العامة للمؤتمر وأصحاب المشاركات في هذا المعرض.

وقال هشام أبو محفوظ نائب الأمين العام لـ "فلسطينيو الخارج": القدس عنوان فلسطيني جامع لشعبنا في الداخل والخارج وأمتنا العربية والإسلامية ولأحرار العالم، والقدس تتصدر الحالة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين".

وأشار أبو محفوظ إلى أن المؤتمر العام الثاني ينعقد تحت شعار القدس موعدنا، لأن القدس وحدت الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، داعياً إلى دعم صمود المقدسيين في مواجهة التهويد الإسرائيلي.

ويشارك في معرض القدس في العيون عدد من رسامي الكاريكاتير وهم: الدكتور علاء اللقطة وأحمد قدورة، ومحمود عباس، والخطاط عبد الرحمن مرعي.

كما تشارك مجموعة من الفنانين التشكيليين هم: رائد قطناني، وعمر البدور، وسليم عاصي، بالإضافة إلى المصورين صالح زغاري وحسام سالم.

وتعكس اللوحات والصور المشاركة جوانب مختلفة من قضية القدس وحياة المقدسيين ومحاولات الاحتلال لسرقة الأرض وتهويد المقدسات في القدس.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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