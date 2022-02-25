اعتصام في ساحات السجون.. وإدارتا ريمون ونفحة تحرمان الأسرى من تأدية صلاة الجمعة

أكد نادي الأسير، أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون خطواتهم النضالية لليوم الـ20 على التوالي، رفضا لمحاولة الإدارات سلبهم منجزاتهم التي حققوها على مدار عقود.

وقال النادي في بيان، اليوم الجمعة، إن الأسرى يواصلون خطوات العصيان والتّمرد التي أقرتها لجنة الطوارئ الوطنية العليا المنبثقة عن كافة الفصائل، حيث تم اليوم إغلاق الأقسام، كما نفّذوا اعتصامات في ساحات السّجون عقب صلاة الجمعة.

وأضاف أن إدارة سجني الاحتلال في "نفحة" و"ريمون" منعت الأسرى من أداء صلاة الجمعة، وأن المعطيات تشير إلى أن الأوضاع ذاهبة نحو التصعيد، وقد تصل إلى قرار بالإضراب عن الطعام الشهر المقبل.

يُشار إلى أن خطوات الأسرى جاءت بعد قرار الإدارة تقليص مدة (الفورة) في ساحة السجن، والتحكم بأعداد الأسرى عند الخروج إليها، وهو ما اعتبروه مقدمة لمزيد من الإجراءات التّنكيلية بحقهم.

وبلغ عدد الأسرى حتّى نهاية يناير الماضي نحو 4500 أسير، بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين