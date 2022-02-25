الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أربعة مواطنين من القدس والخليل وبيت لحم، فيما اندلعت مواجهات في بلدة أبو ديس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت، المسن مكرم بنورة (٦٥ عاما)، وعلاء بنورة (٤٥ عاما)، بعد دهم منزليهما وتفتشتهما في بلدة بيت ساحور غرب بيت لحم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ساهر أبو عيشة، من منزله في منطقة أبو رمان، بعد أن فتشته وعدد من المنازل المجاورة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد محسن بعد اقتحام بلدة أبو ديس شرق القدس.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قنابل الغاز تجاه المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين