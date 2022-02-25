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شرطة غزة تكشف تفاصيل إعادة "نصف مليون شيكل" لمواطن بعد سرقتهم مع سيارته

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بعد ساعات من الحادثة..

شرطة غزة تكشف تفاصيل إعادة "نصف مليون شيكل" لمواطن بعد سرقتهم مع سيارته

25 فبراير 2022 . الساعة 06:45 بتوقيت القدس
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أنجزت المباحث العامة بالشرطة فجر اليوم الجمعة، قضية سرقة سيارة بها مبلغ كبير من المال في مدينة غزة الليلة الماضية، وذلك خلال بضع ساعات من وقوع الحادثة.

واوضح المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بفزة، العقيد أيمن البطنيجي، أن الشرطة تلقت مساء الخميس، بلاغاً بقيام مجهولين بسرقة سيارة من أحد المواطنين في منطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة وبها قرابة نصف مليون شيكل.

وفي النفاصيلةالتي ذكرها في تصريح صحفي وصل فلسطين أون لاين، أضاف البطنيجي: وعلى الفور باشرت الشرطة تحقيقاتها في القضية وخلال ساعات قليلة من البحث والتحري تمكنت المباحث العامة من ضبط السيارة والمبلغ المسروق كاملاً، وإعادته لصاحبه.

 وتابع: قد تم توقيف المتورطين في الحادثة وهم (م، ح - 45 عاماً)، و(ح، ي - 38 عاماً)، و(ع، ص - 27 عاماً)، وباستجوابهم أقروا بقيامهم بالسرقة، ويجري تحويلهم للنيابة واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #أجهزة الشرطة

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