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في الذكرى الـ28 لمجزرة الحرم الإبراهيمي 

بالصور الآلاف يحيون "فجر الشهداء" في الأقصى ومساجد غزة

25 فبراير 2022 . الساعة 06:17 بتوقيت القدس
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فجر الشهداء

أقام آلاف الفلسطينيين اليوم الجمعة، صلاة الفجر ضمن حملة الفجر العظيم، في المسجد الأقصى المبارك ومساجد قطاع غزة.

وتأتي الحملة هذا الصباح تحت عنوان فجر الشهداء بالتزامن مع الذكرى الـ28 لمجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وقال القيادي في حركة حماس ماهر صبرة عقب أداء صلاة الفجر بالمسجد العمري الكبير، "من غزة ترتفع أصواتنا لتعانق أصوات المصلين في كل مساجد فلسطين وخاصة المسجدين الأقصى والإبراهيمي".

وأضاف صبرة " إن الاحتلال ينتهك كل يوم مقدساتنا ويسفك دماءنا في إجرام مستمر منذ جاء إلى فلسطين، و نقف وقفة وفاء لشهدائنا في الذكرى الأليمة لمجزرة المسجد الإبراهيمي قبل 28 عاما".

وشدد على أن الاحتلال لن يستطيع نزع الإيمان والثقة بوعد الله أن ندخل الأقصى فاتحين محررين.

بدوره قال الأسير المحرر معاذ أبو شرخ، إن المسجد الأقصى المبارك يمر في أشد مراحل الخطر، والاحتلال والمستوطنين يتربصون به ويريدون إفراغه من المصلين.

وأكد أبو شرخ على أن المصلين في القدس والمسجد الأقصى وكل مساجد فلسطين يعلنون تمسكهم بمساجدهم ويدافعون عنها.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #المسجد الإبراهيمي #فجر الشهداء

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