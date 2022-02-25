وزير الداخلية الفرنسي يعلن عن رغبته بحلّ "رابطة فلسطين ستنتصر"

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن رغبته في حلّ "رابطة فلسطين ستنتصر" ومنظمة أخرى داعمة للقضية الفلسطينية، بناءً على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت الرابطة، في بيان صحفي، الخميس، إن هذا القرار الفاضح جاء نتيجة حملة تشهير يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف وداعميه في فرنسا ضد الرابطة، بينما تقوم بعمل تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار والعنصرية والفصل العنصري (آبارتهايد).

وأضافت: يعد هذا الإعلان خطوة جديدة في التصعيد الاستبدادي للحكومة الفرنسية التي حلّت بالفعل، أو هددت بحلّ، العديد من المنظمات: العاملة ضد التمييز العنصري تجاه المسلمين في فرنسا، أو المناهضة للعنصرية عموما، أو حتى الوسائل الإعلامية اليسارية.

وأكدت الرابطة أنها لم ولن تخضع لمحاولات التخويف والتهويل الساقطة هذه، مشددة على أن التضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ليس حقًا فحسب، بل واجبًا.

ودعت الرابطة إلى أوسع إئتلاف وتضامن ممكن من قبل المنظمات السياسية والنقابات والجمعيات والتجمعات لدعم "رابطة فلسطين ستنتصر" خاصة، وضد تجريم حركة التضامن مع فلسطين عامة.

المصدر / وكالات