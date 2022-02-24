عشرات المستوطنين يقتحمون كفر الديك ويهاجمون الأهالي

اقتحم عشرات المستوطنين مساء اليوم الخميس بلدة كفر الديك غرب سلفيت وهاجموا منازل المواطنين، واعتدوا على السكان فيها.

وأفادت مصادر من سلفيت، أن المستوطنين اقتحموا البلدة بحماية قوات الاحتلال وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا لصد الاعتداء على منازل السكنية.

وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة شهدتها البلدة بين قوات الاحتلال وشبان البلدة، وسط دعوات استغاثة انطلقت عبر مكبرات الصوت في مساجد كفر الديك لمؤازرة المنازل المستهدفة من المستوطنين.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اعتدت على شابين على مدخل كفر الديك، وأصابتهما ونقلا على إثر ذلك إلى المستشفى.

وتتعرض كفر الديك إلى هجمة استيطانية منذ مدة، تتمثل بإخطارات هدم ووقف البناء للمنازل والغرف الزراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتجريف مساحات واسعة من الأراضي لصالح المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين