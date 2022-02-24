بايدن يعلن فرض "عقوبات مدمّرة" على روسيا

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء اليوم الخميس، فرض عقوبات وصفها بالمدمّرة على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال بايدن، إنّ الولايات المتحدة ستدافع "عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي"، لكنّها لن ترسل قواتٍ إلى أوكرانيا.

وتابع بايدن، في كلمة متلفزة، أنّ "قواتنا المسلحة لم تذهب إلى أوروبا للقتال في أوكرانيا، بل للدفاع عن حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وطمأنة هؤلاء الحلفاء في الشرق".

وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إرسال 7 آلاف جندي إلى ألمانيا.

وحول الرئيس الروسي، قال بايدن إنه سيصبح "منبوذًا على الساحة الدولية"، بعد قراره بمهاجمة أوكرانيا.

وأوضح أنه "لا يعتزم التحدث إلى بوتين".

وتدرس الإدارة الأميركية شنّ هجوم سيبراني شديد على مواقع رسمية روسية، ردًّا على العمليات العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن أربعة مسؤولين.

وتهدف هذه الهجمات المحتملة إلى عرقلة قدرة روسيا على تعزيز عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ولم تتخّذ الإدارة الأميركية قرارها النهائي بعد، لكنّ المسؤولين قالوا إنّ درجة الهجوم المحتمل ستكون "غير مسبوقة".

ومن بين الخيارات التي تدرسها الإدارة الأميركية، هي: تعطيل الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء روسيا، وقطع الطاقة الكهربائية، وتعطيل مفاتيح السكك الحديدية، لعرقلة قدرة روسيا على إعادة إمداد قواتها، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر.

وفي وقت سابق، الخميس، أدان الرئيس الأميركي، جو بايدن، "الهجوم الروسي غير المبرّر". وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردّون على موسكو "بطريقة موحّدة وحاسمة".

وتابع بايدن أن بوتين اختبار حربًا "مع سبق الإصرار" ستؤدي إلى "خسائر فادحة في الأرواح"، حمّل مسؤوليتها لبوتين.

المصدر / وكالات