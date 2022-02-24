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الصحة: سحبنا جهاز (ct) من الشفاء إلى شهداء الأقصى

24 فبراير 2022 . الساعة 20:36 بتوقيت القدس
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المرافق الصحية في قطاع غزة تعاني جراء منع الاحتلال إدخال مستلزماتها

شرعت وزارة الصحة، في سحب جهاز التصوير الطبي (CT) من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى، وذلك بعد امتناع سلطات الاحتلال من إدخال أجهزة التصوير إلى القطاع.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي مقتضب مساء اليوم الخميس، أنه في غضون أسبوع سيتم الانتهاء من تركيب الجهاز.

وقالت الصحة، إن نقل الجهاز، جاء بعد امتناع ومماطلة سلطات الاحتلال عن إدخال أجهزة التصوير الطبي و قطع الغيار الخاصة بعدد آخر من تلك الأجهزة، ومنها جهاز الأشعة المقطعية الخاص بمستشفى شهداء الأقصى .

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #وزارة الصحة #مستشفيات

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