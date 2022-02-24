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ناشط مقدسي: هدم الاحتلال في القدس يهدف لتهويدها وإفراغها من سكانها

24 فبراير 2022 . الساعة 20:02 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل هدم منازل المقدسيين بذرائع واهية (صورة أرشيفية)

قال الناشط المقدسي فخري أبو دياب، إن الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق على المقدسيين؛ لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وحذر أبو دياب في تصريح صحفي اليوم الخميس، من أن ما يحدث من تدمير للمنازل في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة هو جزء من مشروع احتلالي لضم هذه المنطقة لما يسمى "القدس الكبرى".

وبين أن الاحتلال يريد فتح ثغرة في منطقة عناتا للوصول إلى المستوطنات في منطقة "س".

وأشار إلى أن الاحتلال يريد تهويد المدينة المقدسة ويفقد الأهالي الأمان الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد أبو دياب أن "صمود وثبات المقدسيين هو المهم لمواجهة مخططات الاحتلال".

وأشار إلى أنه "لا يوجد مستويات رسمية تدافع عن الأهالي في القدس، والسلطة لا تعزز صمود المقدسيين".

وفي وقت سابق من اليوم، هدمت آليات الاحتلال، منزلين وغرفة تجارية في بلدة عناتا شمالي شرق القدس المحتلة.

وصعد الاحتلال من عمليات الهدم في القدس المحتلة وضواحيها منذ بداية العام الجاري، كما سلّم عشرات الإخطارات وأوامر الهدم لمنشآت مقدسيين في بدعوى عدم الترخيص.

ومنذ احتلال كامل القدس عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 2000 منزل في المدينة، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين، عبر سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتعرضت 34 منشأة سكنية وتجارية وزراعية في القدس وضواحيها للهدم خلال كانون ثاني/ يناير الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #القدس المحتلة #هدم المنازل

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