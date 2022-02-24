مصادر مقدسية: تسريب عقار جديد في رأس العامود بسلوان

استولت جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية على منزل جديد في حي رأس العامود ببلدة سلوان في القدس المحتلة، عقب تسريبه عبر وسطاء عرب.

وأشارت مصادر محلية مقدسية إنهم تفاجؤوا اليوم بالمستوطنين يدخلون المبنى الذي يملكه المواطن إبراهيم عواد من الباب الرئيس، ويستولون عليه بعد تسريبه.

وذكرت أنه المبنى الثاني الذي يسرب للمستوطنين من عائلة عواد عن طريق وسطاء، إذ سرب قبل نحو شهرين ونصف الشهر مبنى آخر بجواره يعود للعائلة نفسها.

وبينت أنَّ المبنى يتكون من طابقين ويضم 5 شقق سكنية، وموجود بموقع مرتفع ويكشف جميع أحياء بلدة سلوان، ومقابل الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت المصادر إلى أنه سبق أن تسلم صاحبه قرارًا بهدمه كونه بني بدون ترخيص وفق قوانين بلدية الاحتلال، لكن هذا القانون لا يطبق على المستوطنين.

ويوجد في أحياء بلدة سلوان جنوبي الأقصى عشرات البؤر الاستيطانية التي سربت لجمعيتي "العاد" و"عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين