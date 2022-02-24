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الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 74 منشأة عسكرية في أوكرانيا

24 فبراير 2022 . الساعة 19:01 بتوقيت القدس
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دبابات روسية تقتحم مناطق في أوكرانيا (الفرنسية)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن قواتها تمكنت من تدمير 74 منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان إن الضربات الروسية "أخرجت 74 منشأة عسكرية برية أوكرانية من الخدمة"، مشيرة إلى أن من بين المنشآت المستهدفة 11 مهبط طائرات.

وأضافت أن القوات الروسية دمرت أيضا 3مراكز قيادة عمليات عسكرية أوكرانية.

وفي السياق، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، متعهدا باستعادته.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو، إن القوات الروسية سيطرت على المطار لكن القوات الأوكرانية "صدت" إنزال مظليين في غوستوميل، حيث يقع المطار، و"تلقت الأمر بتدميرهم".

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من مختلف دول العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

المصدر / وكالات
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#أوكرانيا #الدفاع الروسية

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