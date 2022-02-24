"حماس" تبارك للأسيرين "القواسمي" وأبو هواش" بالحرية

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للأسيرين مقداد القواسمي وهشام أبو هواش بالحرية، من قيد سجون الاحتلال، بعد خوضهم بالأمعاء الخاوية معركة سجلوا فيها نصرا على السجان الإسرائيلي.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، مساء اليوم الخميس، إن هذا الإنجاز هو تأكيد على المعادلة المستمرة أن شعبنا الفلسطينى قادر على انتزاع حريته والقتال بكل الأدوات المتاحة حتى ينتزع حريته الكبرى بطرد الاحتلال عن كامل أرضه ومقدساته.

وأكد أن قضية الأسرى ستظل أحد عناوين الصمود الفلسطيني والاستعداد للتضحية من أجل الحرية، وستبقى دائماً على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية.

وأفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الأسيرين هشام أبو هواش، ومقداد القواسمي، من "أبطال معركة الأمعاء الخاوية".

المصدر / فلسطين أون لاين