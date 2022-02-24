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أوكرانيا: روسيا نفذت 203 هجمات منذ بداية اليوم

24 فبراير 2022 . الساعة 17:27 بتوقيت القدس
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إحدى الغارات الروسية على أوكرانيا (الفرنسية)

أعلنت الشرطة الأوكرانية، الخميس، أن روسيا نفذت 203 هجمات منذ بداية اليوم مع استمرار القتال في جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.

وذكرت قوات حرس الحدود في تصريحات صحفية، أن الجيش الأوكراني يخوض قتالاً ضد القوات الروسية قرب مدينة سومي شرق البلاد.

من جهته، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن بعض الجنود الروس وقعوا في الأسر خلال قتال عنيف.

وأضاف أن روسيا تنشر معلومات كاذبة تفيد باستقالة الموظفين الحكوميين في أوكرانيا، نافياً صحة هذه الأنباء.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من مختلف دول العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

المصدر / الأناضول
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