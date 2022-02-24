اللحظات الأولى للإفراج عن الأسير هشام أبو هواش

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عن الأسير هشام أبو هواش من مدينة الخليل، بعد اعتقال إداري تخلله إضراب عن الطعام.

وجاء الإفراج عن الأسير "أبو هواش" بعد اعتقال إداري تخلله إضراب عن الطعام لمدة 141 يومًا

وشرع أبو هواش البالغ من العمر (40 عامًا) وهو من دورا بالخليل، في إضرابه عن الطعام في الـ17 من آب/ أغسطس 2021، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال في السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 إداريّا.

وأبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال منها 52 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

المصدر / فلسطين أون لاين