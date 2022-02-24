الاحتلال يفرج عن الأسيرين أبو هواش والقواسمي

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الأسيرين هشام أبو هواش، ومقداد القواسمي، من "أبطال معركة الأمعاء الخاوية".

والأسير أبو هواش من سكان بلدة دورا جنوب الخليل، حيث اعتقل إداريًا لمدة 16 شهرًا، خاض خلالها معركة الأمعاء الخاوية لمدة 141 يومًا قبل أن ينتزع قرارًا بالإفراج عنه.

بينما الأسير القواسمي من الخليل، خاض إضرابًا عن الطعام استمر 113 يومًا، قبل أن ينتزع قرارًا بالإفراج عنه.

ومر الأسيران في لحظات خطيرة بعد تدهور صحتهما خلال الإضراب عن الطعام احتجاجًا على قرار اعتقالهما الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين