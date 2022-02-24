أسير من الخليل يدخل عامه الـ28 في سجون الاحتلال

دخل الأسير محمد نبيل العرقان (63 عاما)، من الخليل، اليوم الخميس، عامه الـ28 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ تاريخ اعتقاله عام 1995.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن الأسير العرقان المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، أصيب قبل عدة سنوات بورم حميد على الكبد، تم استئصاله لاحقا، حيث واجه خلال هذه السنوات، سياسة الإهمال الطبي، كالمئات من رفاقه المرضى في سجون الاحتلال.

وأضاف أن الأسير العرقان القابع حاليا في سجن "ريمون" متزوج وله أربعة أبناء، وهو جد لـ6 أحفاد، يحرمهم الاحتلال من رؤيته، كما حرم سابقًا أحد أبنائه من رؤيته لأكثر من 17 عاما، كما تعرض غالبية أفراد العائلة لحرمان من الزيارة على مدار سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين