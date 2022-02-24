غزة: تأبين الإعلامي الراحل غسان رضوان

نظم المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، حفل تأبين للإعلامي الراحل مدير عام المطبوعات وشؤون وسائل الإعلام والنشر بالمكتب سابقًا غسان رضوان.

وحضر الحفل الذي أقيم بفندق الكومودور غرب مدينة غزة عددًا من مدراء المؤسسات الإعلامية، ولفيف كبير من الصحفيين والإعلاميين، وعائلة الراحل رضوان.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في كلمته خلال الحفل: "لم نجد الكلمات المناسبة التي تفي الراحل غسان رضوان حقه من خلال سيرته العطرة".

وأضاف معروف: "أن الراحل رضوان استحق لقب رجل الإنسانية بجدارة لمواقفه الإنسانية الجليلة، كان إنسانا بكل معنى الكلمة، وكل من عاصره شعر بقيمته وعطائه.

وذكر أن "الراحل رضوان كان أخا وأبا لكل من عمل معه وكان ديدنه التيسير على المراجعين والعمل بروح القانون".

وأشار معروف إلى أن الفقيد رضوان كان طيب القلب، ولم يبدِ أي سوء على الدوام، وكان صاحب سريرة بيضاء لا يشوبها أي شائبة.

وبين أن الراحل رضوان كرّس حياته كلها خدمةً للأطفال من خلال تأسيس نادي الصحفي الصغير، حيث تتلمذ على يده العشرات من الصحفيين والإعلاميين، وعمل بكل جهد دؤوب لإخراج الأطفال من أجواء الحروب، لذلك كان رجل الإنسانية باقتدار".

بدورها، قالت نور ابنة الراحل رضوان: "مأساتنا برحيل والدنا لا يوصف، تارك لنا هذه الضجيج، رحل ليبقى، وغادر الحياة لكنه لم يغادر قلوبنا، فما مات من ربى من يحفظون سيرته من بعده".

وأضافت: "لقد فقدت غزة رجل بأمة يشهد هذا الوطن وأبنائه برحلة كفاح مخلصة بعطاء لا محدود".

وذكرت نور، أن أباها الراحل افتتح ملتقى ضحايا الحروب للتخفيف عنهم، وربى أجيالا في نادي الصحفي الصغير، شبابا في وزارة الإعلام، ومدرسا في جامعات غزة.

وأشارت إلى أنه مناقب أباها لا يمكن حصرها، حتى كان همه قبل يومين من وفاته مساعدة امرأة يتيمة محتاجة، لقد رحل وهمه الوحيد مساعدة المحتاجين".

من جهته، قال الصحفي عبد الناصر أبو عون في كلمته ممثلا عن الأسرة الصحفية: "يصعب علينا التحدث عن مسيرة الراحل رضوان الكبيرة، لقد كان ناصحا وداعما لكل الصحفيين على الدوام".

وأضاف أبو عون: "نتحدث عن زميل صحفي له تاريخ وإرث كبير، لقد ارتحل بعد مسيرة كبيرة من العطاء في مسيرته الإعلامية".

وأوضح أن الراحل رضوان كان مثالا للإعلامي المتفاني في عمله لجهوده في احتضان ضحايا الحروب، واستحق على ذلك لقب رجل الإنسانية الذي ناله من عدة مؤسسات أوروبية وعربية.

وبين أبو عون، أن الأسرة الصحفية ستسير على الدرب الذي شقه الراحل رضوان في مسيرته الإعلامية، مشيرًا إلى أن ذكراه ستبقى مرجعا للعمل الإعلامي خدمةً لأبناء شعبنا.

وتخلل الحفل، تكريم عائلة الراحل رضوان، وعرض مقطع فيديو يستعرض مسيرته، وجهوده في خدمة القضية الفلسطينية والإعلام الفلسطيني على مدار سنوات طويلة.

وشغل الراحل رضوان منصب مدير عام المطبوعات والنشر وشؤون وسائل الإعلام في المكتب الإعلامي الحكومي سابقاً، ومنصب رئيس ملتقى ضحايا الحرب، وحصل على لقب "رجل الإنسانية" من عدة مؤسسات أوروبية وعربية، كما تولى الفقيد في إحدى فترات حياته منصب مدير إذاعة "الرأي" الحكومية.

يذكر أن الراحل رضوان توفي مساء الأربعاء السادس عشر من شهر فبراير الجاري بعد صراع مع المرض تاركاً خلفه إرثاً من العمل الإنساني والإعلامي المميز.

المصدر / فلسطين أون لاين- الرأي الحكومي