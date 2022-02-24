فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"هوية" يحذر من تغلغل مشروع "ديارنا" اليهودي

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير مقداد القواسمي لحظة الإفراج عنه

المؤسسات العلمائية تطلق فعاليات أسبوع القدس العالمي

"حماس": مجزرة الحرم الإبراهيمي لم تكن إلا حلقة في سلسة الجرائم الصهيونية

الاحتلال يعتقل مسؤولاً في "الأوقاف الإسلامية" بالقدس

غزة: تأبين الإعلامي الراحل غسان رضوان

الاحتلال يصيب مواطنا بالرصاص والعشرات بالاختناق جنوب الضفة

بعد انتصارهما في معركة الأمعاء الخاوية.. الأسيران أبو هواش والقواسمي حُرّان

أسواق المال العالمية تشهد انهيار الأسهم والسلع تقفز لمستويات قياسية

مستوطنون يستولون على منزل في سلوان

إعلان تيك توك داخلي

الاحتلال يصيب مواطنا بالرصاص والعشرات بالاختناق جنوب الضفة

24 فبراير 2022 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
...
مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

أصيب، ظهر اليوم الخميس، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، والعشرات بحالات اختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة "الخضر" جنوبي بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتل).

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت في منطقة "التل" بالبلدة القديمة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار معدني في القدم، والعشرات بحالات اختناق.

يشار إلى أن بلدة "الخضر" تشهد منذ ثلاثة أيام مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر استشهاد الطفل محمد شحادة (14 عاما) الثلاثاء الماضي، برصاص جنود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الاحتلال #الضفة #إصابات #مواجهات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة