الاحتلال يصيب مواطنا بالرصاص والعشرات بالاختناق جنوب الضفة

أصيب، ظهر اليوم الخميس، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، والعشرات بحالات اختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة "الخضر" جنوبي بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتل).

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت في منطقة "التل" بالبلدة القديمة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار معدني في القدم، والعشرات بحالات اختناق.

يشار إلى أن بلدة "الخضر" تشهد منذ ثلاثة أيام مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر استشهاد الطفل محمد شحادة (14 عاما) الثلاثاء الماضي، برصاص جنود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين